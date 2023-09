A escritora Conceição Evaristo Zo Guimaraes/UOL 'Rock in Rio da literatura' reúne Lázaro Ramos e Conceição Evaristo no RJ Núcleo de Diversidade A Bienal do Livro do Rio, o maior evento literário da cidade, chega a sua 40ª edição com atividades para todos os gostos. Além de comprar novos livros, os frequentadores vão assistir a palestras com seus autores favoritos, conferir encontros inéditos e participar de debates sobre diferentes temas. Serão mais de 300 atrações, incluindo personalidades negras como Lázaro Ramos, Conceição Evaristo, Gilberto Gil, Itamar Vieira Junior e Eliana Alves Cruz. Em Splash, também é possível conferir outros destaques dos dez dias de evento, que começa nesta sexta (1º) e se estende até 10 de setembro no Riocentro, na Zona Oeste da cidade. *** SELO PLURAL... "Temos que trazer situações de racismo para o humor, mas como denúncia". A fala é da atriz e apresentadora Luana Xavier, convidada do novo episódio de Papo Preto. Nele, ela fala como é possível fazer humor com respeito e responsabilidade. DADOS... A desigualdade leva homens e mulheres negros a terem empregos com salários menores e a morrerem mais por causas evitáveis ou assassinatos, em comparação com a população branca. Esses são alguns dos dados apresentados pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, que reúne mais de 50 entidades do Brasil. Veja outras conclusões do estudo. Nath Finanças Leo Aversa PEGA A VISÃO "Dar o mínimo para as pessoas se sentirem bem não é ruim para a empresa. Eu nunca vi funcionário como uma despesa, eu vejo como uma forma de investir na minha empresa para ela crescer"

Nath Finanças, empresária Foi necessário um pouco mais de um ano para que o canal do YouTube da Nath Finanças se tornasse uma empresa. Mas não qualquer empresa. Enquanto muitos empresários buscam formas de não registrar seus funcionários —oferecendo um "esquema PJ" (pessoa jurídica), por exemplo—, Nath vai no sentido contrário. Em Ecoa, ela fala mais sobre o assunto. Leia aqui! Wikimedia Commons A HISTÓRIA DA HISTÓRIA Maria Felipa é tida como uma das figuras de destaque na defesa de Itaparica, na Bahia, e representa o protagonismo feminino, negro e popular nas lutas pela Independência nacional, por muito tempo ocultado da história. SAIBA MAIS