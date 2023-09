Com discurso de inclusão e histórico de críticas à falta de representatividade nos últimos mandatos, o presidente Lula tem sido pressionado por alguns partidos, movimentos e sociedade civil para indicar uma mulher negra ao STF. O fato mudaria a história da Corte, que nunca teve uma ministra negra.

Em toda a história do Supremo, desde 1891, apenas três mulheres participaram da Corte: Ellen Gracie, indicada em 2000; Cármen Lúcia, em 2006; e Rosa Weber, em 2011, que é a atual presidente e deve se aposentar nos próximos dias. A presença de homens negros também foi tímida, com apenas Pedro Augusto Carneiro Lessa, Hermenegildo R. de Barros e Joaquim Barbosa - este último o único negro a presidir o STF.

Segundo o professor de direito da FVG Oscar Vilhena, em entrevista ao UOL News, Lula deve eleger um homem branco para a cadeira de Rosa Weber.

"Me parece que o presidente está mais preocupado em escolher alguém que tenha a capacidade de operar dentro do Supremo em defesa do governo do que alguém que simboliza o pacto constitucional de 1988, que busca criar uma sociedade mais justa e igualitária" - Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV

Nesta semana, Lula indicou uma mulher negra para outro cargo. Marcelise de Miranda Azevedo, 49, foi nomeada para integrar a Comissão de Ética da Presidência. A jurista é natural do Maranhão e se formou em Direito em 1997 pelo Uniceub (Centro de Ensino Unificado de Brasília). Ela tem atuação em tribunais superiores e é pós-graduada em direito e processo do trabalho e em direito previdenciário.

