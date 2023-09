"Sou um ativista do movimento negro dos anos 1970 e tive contato com vários grupos de negros que faziam teatro e discutiam as questões raciais. De lá para cá comecei a participar da construção do Movimento Negro Unificado e veio uma ansiedade muito grande para sair do Brasil e fugir de tanto preconceito" - Mestre Ivamar, ator Mestre Ivamar, ator que está no ar na novela "Amor Perfeito", da Globo, é o entrevistado do último Papo Preto. O griô da TV também é pesquisador, escritor e militante do Movimento Negro. No papo, fala sobre o racismo dos anos 70 e a história dos seus ancestrais no Brasil.