"Ele ía lá em casa com o caderno e com a caneta. Olha só a insistência. Isso é um anjo, porque ele estava vendo algo em mim que nem eu mesmo via. Ele viu um talento em mim que nem eu mesmo me permitia" Buchecha, músico Claudinho e Buchecha estavam em seu 6º álbum de estúdio, que contava com o hit "Fico Assim Sem Você", quando um acidente de carro tirou a vida de Claudinho aos 26 anos, em 13 de julho de 2002. Na época, um dos versos da música foi lido quase como uma espécie de premonição, já que, até então, não havia "Buchecha sem Claudinho". Mais de 20 anos depois da morte de seu "faixa", Buchecha considera que Claudinho é um anjo em sua vida. E essa é a visão transmitida em "Nosso Sonho: A História de Claudinho e Buchecha", filme que chega aos cinemas contando a história da dupla.