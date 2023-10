A Fundação Cultural Palmares acaba de completar 35 anos. A entidade foi criada para preservar valores culturais, sociais e econômicos da influência negra na formação da sociedade brasileira e tem entre as suas atribuições a responsabilidade de emitir a certidão que reconhece comunidades quilombolas no Brasil.

Para a Nós Negros, o atual presidente da entidade e líder do grupo Olodum, João Jorge, disse que a Fundação está retomando os trabalhos centrais de atuação que, segundo ele, foram desgastados durante gestão de Sérgio Camargo, que assumiu a Fundação após ser nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Camargo acumulou uma série de críticas durante sua atuação na entidade e chegou a ser acusado de proferir declarações racistas e discriminatórias. Em fevereiro de 2022, por exemplo, ele foi alvo de pedidos judiciais depois de afirmar que o refugiado congolês Moïse Kabagambe, espancado até a morte no Rio, era "vagabundo morto por vagabundos mais fortes".

"A Fundação Cultural Palmares é ferramenta de promoção da cultura negra, que veio de uma experiência do movimento social brasileiro. Nesses últimos anos, o lado social foi desgastado ao máximo. Agora é hora de retomar o olhar para os nomes da cultura brasileira, para os quilombos rurais e urbanos - que são as periferias - e dialogar com a comunidade negra de fora do país". João Jorge, presidente da Fundação Cultural Palmares

Para comemorar os 35 anos, a FCP e a Secretaria de Cultura promovem um Festival na cidade de São Paulo neste domingo (8/10) com a presença da Orquestra de Paraisópolis, Edi Rock, Luciana Melo, Paula Lima, Mestre Madrugada, entre outros. O evento é gratuito, na Praça das Artes.

***

FESTIVAL NEGRITUDES... Tais Araújo se emocionou ao falar das mudanças da TV nos últimos anos durante um evento em São Paulo. A atriz disse que o "A TV Globo não é a mesma de anos atrás" e que o "Projac tá cheio de gente preta". A emissora está investindo em protagonistas negros em suas últimas produções, como é o caso de "Vai na Fé" e "Amor Perfeito".

FESTIVAL NEGRITUDES II... Durante o evento, Thelma Assis, médica e campeã do BBB 20, falou sobre o real engajamento das marcas com a pauta antirracista. Com diversos trabalhos na publicidade, Thelma afirmou que já disse "não" para marcas racistas. O evento reuniu mais de 3 mil pessoas, entre elas, personalidades como o ator Lázaro Ramos, a escritora Conceição Evaristo, a jornalista Maju Coutinho, o rapper Rael e o ator britânico Alfred Enoch.

INVESTIGAÇÃO... Um homem belga branco é suspeito de agredir e acusar injustamente uma criança brasileira negra de roubar um cartão de crédito durante um festival de música em Lisboa, Portugal. A família da menina afirma que 40 pessoas testemunharam o caso que ocorreu no último dia 28.