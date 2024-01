Leidy Elin alerta Lucas Luigi sobre termo racista no BBB 2024. Reprodução/TV Globo Palavras racistas ditas por pessoas negras e a importância do acolhimento Olá, pessoal! Estamos de volta com a newsletter Nós Negros! *** O BBB24 começou e polêmicas envolvendo questões raciais movimentaram a primeira semana do reality show. Uma delas envolveu Leidy Elin e Lucas Luigi, que chamou a colega de "macaca". Ambos são pessoas pretas. Em artigo para Splash, o professor Gabriel Nascimento, autor do livro "Racismo linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo" falou sobre o que precisamos prestar atenção para analisar este tipo de situação. "A palavra 'macaca', embora possa ser utilizada entre pessoas negras, é uma palavra racista. O uso entre pessoas negras só reflete alguns dos poderes do racismo", explica Nascimento. Segundo ele, as pessoas naturalizam tanto a violência que vão introduzindo palavras violentas contra elas mesmas em seu cotidiano. O termo "macaco", explica, reflete o racismo e o racismo reflete seus efeitos no termo, mas também pode ser refratado a partir dele. "Conheço muitas pessoas negras que, ao reproduzirem o racismo, se autorizam a fazê-lo por serem negras, supondo que os efeitos do racismo sejam refratados, suavizados", diz.



"O fato do racismo também ser refratário, que guarda relação com o comportamento de Lucas Luigi, não invalida o combate a esses termos. Pelo contrário. Ser refratário significa que isso impede o combate sistêmico a formas de discriminação. Portanto, Leidy Elin marcou um golaço, nos apontou a necessidade de combater esses termos entre nós e ainda foi acolhedora com Lucas"

Gabriel Nascimento, linguista e professor O artigo completo está disponível aqui. Ótimo 2024 para Nós! ***

Para acompanhar é só acessar aqui. Raul Spinasse/ Agência A Tarde/ Estadão Conteúdo A HISTÓRIA DA HISTÓRIA A Lavagem do Senhor do Bonfim, uma das maiores expressões de fé da cultura da Bahia, é uma procissão de 8 km pelas ruas da Cidade Baixa, em Salvador. A lavagem é uma preparação para a Festa do Bonfim, principal momento da adoração ao Senhor do Bonfim, associado ao orixá Oxalá das religiões de matriz africana. CONHEÇA MAIS