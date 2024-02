A escritora Conceição Evaristo inaugura biblioteca com seu acervo. Zo Guimaraes/UOL Conceição Evaristo chega à imortalidade Conceição Evaristo foi eleita membro da Academia Mineira de Letras nesta quinta (15) e marca mais um capítulo da sua trajetória de premiações. De origem mineira, Conceição cresceu em Belo Horizonte (MG), na favela de Pindura Saia, grafada com "i" mesmo. Cercada de figuras femininas na família, cresceu ouvindo histórias, entre elas, relatos sobre a escravização. Na década de 1970, mudou-se para o Rio de Janeiro, passou a trabalhar como professora da rede pública e participar dos movimentos de valorização da cultura. Conceição estreou na literatura em 1990, na série "Cadernos Negros", e já publicou uma série de livros, alguns deles traduzidos para o francês e o árabe. Conceição criou o termo "escrevivência", conceito que reúne escrita e vivência, tendo a mulher negra como figura central. O livro Olhos D'água é um belo retrato disso. Foi com ele, inclusive, que Conceição ganhou o Prêmio Jabuti na categoria contos e crônicas, em 2015. Leia mais: Rap da experiência: Conceição Evaristo lança espaço físico e escreve letras de rap no tempo livre

Conceição Evaristo realiza teste e reafirma DNA africano: "são sinais que me reconduzem a essa matriz"

Conceição Evaristo vence Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano Yamaguchi Falcão trabalha como motorista de aplicativo enquanto não volta a lutar Arquivo pessoal PEGA A VISÃO Eu tenho grandes chances de me tornar ainda campeão mundial. Eu vou ser campeão mundial. Isso que eu estou passando hoje é apenas uma fase. Tenho fé que a oportunidade vai chegar

Yamaguchi Falcão O medalhista de bronze em Londres-2012, Yamaguchi Falcão, 34, trocou temporariamente o ringue pelo volante. Ele se tornou motorista de aplicativo no Espírito Santo, enquanto uma nova luta não aparece. LEIA MAIS Capitania Fluvial de Minas Gerais, Marinha do Brasil Divulgação NÓS DA SEMANA DENÚNCIA... A Marinha abriu um inquérito para investigar a denúncia de um recruta da Capitania Fluvial de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que afirma ter sido vítima de racismo por colegas de farda. "Ser escravo" foi esta a resposta que o recruta disse ter ouvido de um superior quando perguntou qual seria a sua função na unidade em que tinha acabado de ser transferido. LEIA MAIS PROCESSO... O Flamengo foi condenado nesta quinta pela Justiça do Rio a indenizar os familiares de Christian Esmério, uma das 10 vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O clube terá de pagar cerca de R$ 3 milhões aos pais e ao irmão de Christian. Ainda cabe recurso. LEIA MAIS MAIS UMA VEZ... A torcida organizada do Valencia criou uma música para atacar Vinicius Junior no próximo jogo contra o Real Madrid. LEIA MAIS.