Foto: Reprodução Pesquisadora aponta relação escravocrata nas audiências de custódia A pesquisadora e ativista acadêmica, como se autodefine, Carla Akotirene acaba de lançar o livro "É fragrante fojado dôtor vossa excelência", fruto de um trabalho de campo de cerca de seis anos acompanhando audiências de custódia em Salvador. Implantadas no Brasil em 2015, as audiências têm o intuito de ser um instrumento para avaliar eventuais ocorrências de tortura, maus-tratos, abusos físicos ou psicológicos, entre outras arbitrariedades na ação policial durante as prisões, mas, para a autora, têm perpetuado violações de direitos humanos. Em entrevista ao colunista de UOL Notícias André Santana, ela também enfatiza como, para ela, as audiências de custódia são a porta de entrada para o encarceramento em massa de pessoas negras e representam verdadeiras 'cenas coloniais', nas quais atores e atrizes jurídicos - juízes, defensores públicos, procuradores e policiais -, performam como se seguissem um ritual pré-estabelecido pela "ordem escravocrata". "Nessas cenas coloniais, senhores brancos arbitram sobre vidas negras, pressionados pela visão punitivista e pela opinião pública e midiática sobre a legalidade das prisões. É a palavra oral do preso contra a escrita do polícia executor da prisão em flagrante, conferido de fé pública, pois representa uma instituição, a polícia", diz. Confira a entrevista completa aqui. Silvio Almeida, em pronunciamento oficial em 09/12/2023 Reprodução/GovBR PEGA A VISÃO Não restam dúvidas de que os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas e a manutenção de civis como reféns devem ser inequivocamente condenados por toda comunidade internacional, e que os cidadãos israelenses, especialmente aqueles que tiveram seus familiares mortos ou sequestrados, também merecem toda a nossa solidariedade. A cada dia que passa, no entanto, resta claro que a reação de Israel ao ataque sofrido é desproporcional e não tem como alvo somente aqueles responsáveis pelos ataques, mas todo povo palestino. Trata-se de punição coletiva"

Silvio de Almeida, ministro O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou, nesta semana, de reunião na sede da ONU dedicada para tratar da crise no Oriente Médio e discursou no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Bob Marley ganhou uma cinebiografia, em exibição nos cinemas Michael Ochs Archives/Getty Images NÓS NA SEMANA "Bob Marley: One Love", a cinebiografia do Rei do Reggae, já chegou aos cinemas brasileiros. No entanto, o que muitos não sabem, é que "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, foi uma inspiração para o filme. Saiba mais. O STJ marcou para o dia 20 de março o julgamento do processo de Robinho. Saiba mais. O ex-atacante Jean Carlos da Conceição morreu nesta semana em Santa Barbara D'Oeste, no interior de São Paulo, aos 50 anos. Leia mais.