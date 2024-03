Lélia Gonzalez em foto de 1988 Divulgação/Projeto Lélia Gonzalez Vive Terreiro disputa na Justiça acervo de Lélia González que pode ir para FGV Nós Negros desta semana destaca a disputa judicial envolvendo o acervo da ativista e filósofa mineira Lélia González (1935-1994). O repórter Lucas Veloso conta sobre o pedido dos sobrinhos de Lélia de reaver na Justiça a apropriação do acervo com o objetivo de entregá-lo à FGV. O material da intelectual, no entanto, está há quase três décadas sob os cuidados do terreiro Ilê da Oxum Apará, comunidade religiosa de matriz africana, que em fevereiro deste ano respondeu ao processo com o intuito de evitar que o acervo seja removido do local de matriz africana, localizado em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. O conjunto de materiais em disputa inclui itens como fotografias 3x4 em anos diferentes, imagens de viagens nacionais e internacionais, de manifestações, bem como revistas, jornais, livros e diários pessoais. Esculturas, uma escrivaninha, uma máquina de datilografia e coleções de vinis também completam o material, que, de forma geral, tem sido usado para pesquisas acadêmicas, biografias e exposições. Confira aqui a reportagem completa. ASSINE O CANAL NÓS NEGROS NO WHATSAPP Ellen Valias, a 'Atleta de Peso', estará nas Olimpíadas de Paris Arquivo Pessoal PEGA A VISÃO Falta bastante divulgação de modalidades olímpicas de corpos diversos, como no atletismo. A gente tem muito corpo gordo, a gente tem corpos diversos ali. Temos diversidade corporal que pode ser mostrada, porque isso traz representatividade"

