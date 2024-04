O ator e roteirista Gustavo Chagas une suas principais atribuições na sua chegada ao Melhores Mementos, novo programa do UOL Esporte, coapresentado com o jornalista Ubirajara Neto. Craque do humor, ele pretende usar dessa expertise para mostrar que o futebol é muito mais do que o que se apresenta nas quatro linhas. "No futebol tem alguém querendo saber de gols, passes e assistências, mas o que reverbera para quem não acompanha é o lado humano, da identificação", diz. "No final das contas, o que importa são as histórias", completa. Nascido em Nova Iguaçu, Chagas iniciou a carreira no audiovisual em meados de 2006 fazendo vídeos sobre o Botafogo, seu time do coração. Ficou conhecido pela torcida e logo expandiu a atuação: trabalhou como comentarista e também na Cazé TV. Chagas falou mais sobre a carreira e sua estreia no UOL Esporte em entrevista a repórter Lola Ferreira, colaboradora especial desta edição de Nós Negros. Confira aqui.