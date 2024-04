O fim do BBB 24 ainda está repercutindo muito por aí e o uso e origem do termo "afrobetização" foi um dos assuntos mais comentados da semana. Isso porque a cantora Wanessa Camargo usou suas redes sociais para dizer que iniciou um processo de "afrobetização" ao ser expulsa e sair do reality.

A repercussão está relacionada à trajetória de Wanessa no programa, que chegou a ser chamada de racista por conta do tratamento dado ao participante Davi, que é negro - e atual vencedor da edição. Na coluna desta semana, André Santana faz uma crítica sobre as últimas ações da cantora, além de uma entrevista com a professora da Universidade do Estado da Bahia Carla Liane.

Liane explica a origem do termo e seu intuito de "fomentar a reflexão crítica da condição da população negra".

"A ideia de afrobetizar surgiu a partir de um projeto de intervenção social coordenado pela psicóloga Vanessa Andrade com crianças negras das comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, no Rio de Janeiro. O propósito do projeto foi fomentar práticas pedagógicas que estimulassem o protagonismo e a valorização do povo negro"

Carla Liane, doutora em ciências sociais

