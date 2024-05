Portugal traficou e escravizou mais africanos do que qualquer outra nação europeia - foram quase 6 milhões de pessoas tiradas à força do continente. Mais de quatro séculos depois do início da escravização, o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, afirmou, pela primeira vez, que Portugal "assume total responsabilidade" pelos erros do passado.

A repercussão da fala foi gigantesca. No UOL, o repórter Wesley Durães apurou o impacto da declaração entre os movimentos negros organizados. Eles afirmam que Portugal tem o dever de reparar países colonizados pelo racismo sistêmico, mas custam a acreditar em um possível pagamento financeiro da dívida.

No Fórum Permanente para Pessoas Afrodescendentes, em abril, — evento mais importante da ONU sobre a questão racial —, mulheres negras líderes de seis entidades da sociedade civil também cobraram um posicionamento de Lisboa sobre a escravidão.

Independentemente dos próximos passos, todas as partes concordam com o presidente português quando ele diz: "pedir desculpas é a parte mais fácil".

