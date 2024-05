O ator, roteirista e humorista Helio de La Peña, 64, acaba de chegar ao UOL trazendo seu ponto de vista sobre atualidades e assuntos variados, que vão de esporte a cultura, no Resenha de La Peña, sua coluna digital. Botafoguense roxo, o humorista também participará de programas esportivos do UOL no YouTube. A relação de Helio com o UOL é de longa data. Em 2021, ele foi um dos apresentadores da série Preto À Porter, onde também falou sobre fama, preconceito e ancestralidade. Após fazer um teste de DNA, Hélio descobriu que descende dos Tikar, um grupo étnico de Camarões. Em entrevista recente a Splash, ele falou sobre uma constatação que o acompanha desde a infância: ser o único negro em muitos dos ambientes que frequenta. Foi assim no colégio, na universidade e na televisão - ao longo de quase 20 anos, ele foi o único integrante negro no programa de humor produzido pela Globo, o Casseta & Planeta. "Mesmo sendo uma pessoa preta, eu me sinto uma pessoa privilegiada, distante de certas ameaças, e lembrar as ameaças que aconteceram no passado, as sutilezas do racismo que eu vivi e que de repente passaram despercebidas ou que eu não quis guardar. Enfim, a questão da autoestima... eu tive que trabalhar muito sozinho para desenvolver a minha autoestima. Então, são questões que eu venho pensando e venho jogando para refletir a minha trajetória nessa história toda."

