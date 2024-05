A pedagoga Ana Paula de Oliveira posa vestida com camisa com foto do filho, Johnatha, morto em maio de 2014. (18.jun.2015) AF Rodrigues/Anistia Internacional 'Sempre vou ser mãe dele': ela busca justiça pela morte do filho há 10 anos Em 4 de dezembro de 1994, Ana Paula Oliveira deu à luz a Johnatha de Oliveira Lima. Em 14 de maio de 2014, ela o enterrou, vítima da violência policial em Manguinhos, zona norte do Rio. Os 19 anos de intervalo entre as datas foram de reconciliação, transformação, luz, amor, carinho, festa, dança, suporte, levante e algumas broncas. Na newsletter Nós Negros desta semana, publicada especialmente neste domingo, Dia das Mães, em colaboração para o UOL, a repórter Lola Ferreira traz um relato especial sobre a maternidade de Ana, uma mãe negra, cuja trajetória tem representado e inspirado a de muitas outras mães negras pelo país. "Eu faço questão de dizer que esse sistema nunca vai tirar de mim que eu sou a mãe do Jhonatha. Encontrei nessa luta uma forma de continuar exercendo minha maternidade"

Ana Paula Oliveira, pedagoga



Confira a reportagem completa aqui. Emily Santos de Lima busca trabalho CLT há três meses Acervo pessoal PEGA A VISÃO "Sou negra, tenho cabelo afro, sinto que tudo isso complica um pouquinho mais em entrevistas"

Emily Santos de Lima, 18 Emily busca emprego desde que saiu do seu primeiro trabalho, em uma empresa de telemarketing, em fevereiro. Moradora da Vila Formosa, zona leste de São Paulo, ela conta que a tarefa tem sido difícil. E o fato de ela ser uma jovem negra de periferia, com dois irmãos mais novos, dificulta ainda mais esse processo de encontrar um emprego com carteira assinada. Dados do relatório "Mude Com Elas", da ONG Ação Educativa, mostram que um dos principais desafios socioeconômicos para jovens mulheres negras ainda é o subemprego e informalidade. No final de 2023, o desemprego de jovens mulheres negras — na faixa etária entre 18 e 24 anos — era de 18,3%. O percentual de homens brancos nessa condição era de 5,1%. LEIA MAIS As ministras Edilene Lobo e Vera Lúcia participaram conjuntamente da sessão plenária do TSE pela primeira vez Alejandro Zambrana/TSE NÓS NA SEMANA TSE realiza primeira sessão na história com duas ministras negras

Documentário sobre Ruth de Souza reverencia todas as mulheres pretas

Ouvidoria: 82% dos mortos pela PM na Operação Escudo, em 2023, eram negros