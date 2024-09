As tretas das cotas - A Justiça paulista deu razão ao estudante Alison dos Santos Rodrigues, que se autodeclara pardo, e determinou que a USP o matricule no curso de medicina. Ele havia sido aprovado no sistema de cotas, mas depois barrado pela comissão de heteroidentificação. Entenda o caso.

Conexão musical - O encontro explosivo entre Olodum e BaianaSystem visto no Rock in Rio começou a ser gestado em Minas Gerais, lá em 2022. Os músicos conversaram com a turma de TOCA e explicaram como tudo aconteceu.

Cinema nacional - "Passagrana" é um filme brasileiro que estreou em 19 de dezembro, contando a história de quatro amigos que assaltam um banco sem que ninguém perceba, incluindo eles mesmos. O colunista Tony Marlon conta mais sobre esta história inusitada.

Tá todo mundo falando - Vítimas e amigos famosos: quem é quem no caso P. Diddy

Já conhece? Da comunidade do Mandela, em Manguinhos (RJ), Pedro Ottoni começou a fazer sucesso com vídeos engraçados nas redes sociais. Só no TikTok ele tem mais de 1,2 milhão de seguidores.