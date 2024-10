Chinnapong/Getty Images/iStockphoto Ação contra pais e colégio Bandeirantes cita “tortura racial” A família do estudante do Colégio Bandeirantes que se suicidou em 12 de agosto afirma que irá processar os pais dos quatro adolescentes citados em áudio pelo jovem morto. A acusação é que o estudante de 14 anos, que era negro, gay e bolsista, foi alvo de racismo, homofobia e tortura racial. Bandeirantes e Ismart, a ONG que escolhe estudantes de baixa renda para ingressar em escolas particulares, também serão alvo da ação na esfera cível. Se condenados, pais e instituições terão que pagar indenização pela tragédia. A defesa da família ainda não definiu o valor que será pedido. Confira mais detalhes do caso na reportagem de Adriana Negreiros. PUBLICIDADE PEGA A VISÃO Lewis Hamilton, piloto da Mercedes na Fórmula 1 Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli "Você experimenta isso [racismo] na escola, nos parques, andando na cidade. Não entendia e meus pais nunca falaram sobre isso comigo. Nunca me explicaram o que estava acontecendo. Meu pai só falava 'Mantenha a cabeça baixa, segure firme, não diga nada, apenas vença na pista, é tudo o que você pode fazer'."

Lewis Hamilton Em uma rara entrevista, o piloto Lewis Hamilton conversou com o jornal britânico The Times. No papo, falou sobre depressão para descrever as dificuldades que teve com sua saúde em alguns momentos da vida e como tornou a luta contra o racismo uma prioridade na sua vida. AGENDA 22.set.2024 - Alcione se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Ariel Martini/Rock In Rio Alcione e a atração internacional Bruno Mars se apresentam nos palcos brasileiros neste primeiro fim de semana de outubro, que ainda conta com o festival This Is Marília Mendonça. Veja a agenda.