Divulgação/PM-AL Contra racismo, protocolo cobra que juiz questione versão de PMs em mortes Em meio à violência policial em São Paulo, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) aprovou um protocolo que, entre outras orientações, cobra que juízes de todo o país levem em consideração o racismo em casos de pessoas mortas por policiais durante ocorrências. Intitulado "Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial", o documento, que deve ser obrigatoriamente adotado por todo o Poder Judiciário, também cobra que não sejam permitidos registros de ocorrência como "resistência seguida de morte" ou "auto de resistência". Segundo o relatório, esse tipo de registro não possui fundamento legal e pode encobrir execuções. "O protocolo pauta o problema da seletividade penal no Brasil. (...) Há uma tendência frequente de associar o negro à criminalidade. Principalmente quando o juiz não dispuser de imagem, ele terá que confrontar a versão dos policiais com tudo o que puder"

Hédio Silva Jr, fundador do JusRacial, plataforma que discute o acesso democrático à Justiça Saiba mais detalhes na reportagem de Pedro Vilas Boas.

