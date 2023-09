O banco de dados do grupo RaiaDrogasil, a maior rede de farmácias do Brasil, registra todas as compras que os clientes fazem, com data, local, produto, valor pago e desconto oferecido. Do remédio de receita controlada ao cotonete. Curiosa para descobrir até que ponto a base de dados da farmácia a conhecia, a repórter Amanda Rossi solicitou os dados e ficou surpresa. Ela diz que nem família, amigos, médicos e convênio sabem tanto sobre a saúde dela quanto a RaiaDrogasil. Agora, esses dados - os de Amanda e de mais 48 milhões de pessoas - estão sendo usados por uma empresa da mesma rede, a RD Ads, para ganhar dinheiro com anúncios. O anunciante diz qual público quer atingir e a RD Ads faz a busca no banco de dados da RaiaDrogasil. A propaganda é então direcionada para essas pessoas não só no site da farmácia, mas nas redes sociais e no YouTube. Em entrevista ao UOL, o CEO da empresa, Vitor Bertoncini deu como exemplo a possibilidade de uma mulher que está tentando engravidar ser impactada por uma propaganda de carro, porque "se você tem mais um filho, você vai pensar em comprar um carro maior". O que permite que uma empresa privada, negociada em bolsa, acumule dados sobre tantas pessoas? A explicação está na pergunta mais feita nas farmácias do Brasil: "Qual o seu CPF?". Você ainda acha que é por causa dos descontos? Ledo engano. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO UOL PRIME E ENTENDA COMO FUNCIONA A VENDA DOS SEUS DADOS Reportagem de Amanda Rossi