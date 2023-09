O atacante Antony, 23 anos, do Manchester United está sendo investigado pela Justiça de São Paulo por violência doméstica contra sua ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavallin, também de 23 anos. O UOL teve acesso a fotos, vídeos, conversas e depoimentos de testemunhas que acompanham o inquérito. Os registros indicam uma rotina de ameaças, intimidações e agressões físicas feitas pelo jogador, que atuou na Copa de 2022 e é um dos destaques da última convocação da seleção brasileira. A reportagem também conversou com a DJ, que deu sua versão sobre os dois anos em que conviveu com o jogador. Em um dos vídeos do inquérito a que o UOL teve acesso, Gabriela mostra o resultado do que teria sido a última agressão do atleta, que resultou em uma lesão nos ossos de um dos dedos da mão dela. Procurado pela reportagem, Antony afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não se pronunciará, já que o caso está em segredo de Justiça e será julgado por via oficial. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO UOL PRIME Reportagem de Beatriz Cesarini e Pedro Lopes, do UOL