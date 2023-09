Arte UOL Ex-CEO das Americanas disse à CVM e à PF que obedecia a Sicupira O ex-CEO das Americanas Miguel Gutierrez, apontado pela atual gestão da companhia como um dos responsáveis por esconder o rombo bilionário nas contas da varejista, afirmou que nenhuma decisão estratégica era tomada sem o conhecimento e anuência de seus acionistas de referência, em especial Carlos Alberto Sicupira. A afirmação está registrada em depoimento em vídeo à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), gravado em 16 de março, ao qual o UOL teve acesso. Ele repetiu a informação em depoimento à Polícia Federal em 21 de junho. Segundo o comitê independente convocado pelo grupo para apurar o caso, a antiga diretoria das Americanas, Gutierrez incluído, "fraudou os resultados da companhia" para enganar o conselho e o mercado. O comitê afirma que há pelo menos 25 indícios de materialidade que ligariam a antiga diretoria à fraude. Desde janeiro, a empresa está em recuperação judicial com mais de R$ 40 bilhões em dívidas declaradas, além de outros quase R$ 7 bilhões em debêntures. À CVM, o ex-CEO negou ter conhecimento das manobras para maquiar o balanço e esconder ao menos R$ 20 bilhões de dívidas e alegou não ter envolvimento direto com as áreas financeira e contábil. Procurada pelo UOL, a atual direção das Americanas nega veementemente que qualquer decisão da companhia passasse pelo crivo de qualquer acionista. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO UOL PRIME Reportagem de Graciliano Rocha e Pedro Canário, do UOL