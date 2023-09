Juntos desde 2007, Belo, 49, e Gracyanne Barbosa, 39, moram em uma mansão triplex de 1.227 m² avaliada em R$ 15 milhões no Novo Leblon, condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O endereço é uma das estrelas no dia a dia do casal, um dos mais bombados do showbiz no Brasil, com a geolocalização "Minha Casa. Meu Cantinho" no Instagram. Entretanto, eles podem perder o doce lar em breve. Em 2 de agosto, a Justiça do Rio decidiu que a casa será leiloada - a menos que o casal quite uma dívida de mais de R$ 150 mil de condomínio. Splash teve acesso ao processo judicial, que já tem mais de 700 páginas e vem se arrastando desde 2014. O casal é reincidente. Eles já driblaram duas ordens de despejo em São Paulo, fugiram de madrugada, ficaram devendo para uma arquiteta e foram processados por uma loja do Rio. Belo também ficou devendo milhões ao ex-jogador (e ex-amigo) Denilson por mais de 20 anos. Splash procurou Belo e Gracyanne diversas vezes, mas não obteve retorno. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO UOL PRIME Reportagem de Giselle de Almeida