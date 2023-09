João Montanaro/Arte UOL Quem é o Arthur por trás do Lira, o "CEO" do centrão Arthur Lira (PP) tinha férias de menino da roça na infância. Corria para o sítio da avó e passava semanas roendo rapadura, pescando, matando passarinho com estilingue e andando a cavalo. Dormia em uma casa sem luz elétrica e voltava a Maceió todo estropiado, mas completamente feliz. A criação nos grotões de Alagoas desde os 5 anos introjetou nele os valores do Nordeste rural. Ou você tem casca ou não aguenta o tranco. E é assim que o presidente da Câmara dos Deputados lida com as questões da política até hoje - e espera fazer isso até quando aguentar. Pragmatismo é mato. O "CEO" do centrão foi o primeiro do alto escalão do poder a ligar para Lula e parabenizá-lo pela vitória na eleição presidencial. Mesmo sendo de direita e tendo se juntado a aliados de Jair Bolsonaro.. Nessa toada, também foi reeleito este ano com 90% dos votos na disputa pela Câmara dos Deputados, um recorde na casa. O apego ao senso prático não é uma escolha deliberada, mas uma imposição que o filho do ex-senador Benedito de Lira (PP) aprendeu cedo. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO UOL PRIME Reportagem de Carla Araújo e Felipe Pereira Evaristo Sá/AFP A trajetória de Lira Arthur Lira se divide entre um modo sedutor e outro um pouco mais duro. Seja como vaqueiro, chefe tóxico ou político pragmático, ele seguirá empoderado pela presidência da Câmara até 2025 Assista