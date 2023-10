Arte UOL O que deu errado no assalto de R$ 400 milhões em Araçatuba (SP) Na manhã de 30 de agosto de 2021, as manchetes de todos os veículos de comunicação levaram Araçatuba (SP), no interior de São Paulo, ao noticiário nacional. Um bando de 39 criminosos atacou os dois batalhões de polícia da cidade com armamentos pesados, deixou bombas espalhadas pelo centro e fez reféns como escudos humanos. O ato violento, que terminou com dois inocentes assassinados, tinha como objetivo levar dinheiro e joias de dois bancos. Ao todo, os ladrões levaram o equivalente a mais de R$ 3 milhões. Em tese, o roubo foi bem-sucedido, mas passou longe do objetivo de fazer um dos maiores assaltos a bancos da história do país: na casa dos R$ 400 milhões. O que quase ninguém sabia é que um fator surpresa frustrou a ação dos bandidos. O UOL teve acesso a um inquérito sigiloso da Polícia Civil e revela pela primeira vez que um atirador até agora não identificado e que não participava oficialmente da operação se escondeu em um terreno escuro nos arredores e baleou dois criminosos usando um fuzil de mira óptica. No documentário "Cidade Dominada", que o UOL estreia nesta segunda (2), Walter Robson Meglio, segundo-tenente da reserva da PM, narra à reportagem a ação que mudou completamente o curso do mega-assalto de Araçatuba. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO UOL PRIME E ASSISTA AO DOC Reportagem de Luís Adorno, Liel Marín e Marcelo Ferraz Ainda não é assinante UOL? Conheça os benefícios Acesse à vontade todos os conteúdos da Folha digital e do UOL, incluindo: UOL Prime, TAB, mais de 100 colunas, dicas financeiras do UOL Investimentos, 250 Cardápios para Emagrecer, além de descontos em lojas e restaurantes no Clube UOL. Você ainda ganha R$ 20 todo mês para usar em cinema na Ingresso.com R$ 5,90 por mês