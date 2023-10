Yuri Catelli/Arte UOL 'Destruí tudo em um dia': o volante impedido de jogar futebol por trapaça Gabriel Tota, ex-Juventude, tem uma nova rotina desde junho deste ano. Toda sexta ele pega a estrada de Santa Fé do Sul (SP) rumo a Minas Gerais, onde disputa campeonatos de várzea que pagam cerca de R$ 500 por partida. Bom batedor de falta, o meio-campista é destaque dos torneios amadores. Mas está proibido de entrar em campo como profissional, aqui e em qualquer lugar do mundo. Pelo menos até 2025. Aos 21 anos, Tota foi um dos eliminados do esporte pela CBF e pela Fifa no escândalo de manipulação de resultados que balançou o futebol brasileiro —e é o primeiro a conceder uma grande entrevista sobre o assunto. Tota diz que recebeu no ano passado mensagens de um empresário ligado ao esquema de apostas esportivas. O jogador já o conhecia por ter comprado dele um par de tênis pela internet. Como não estava jogando como titular, o volante foi convencido a aliciar colegas de clube para tomar cartão amarelo em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022 em troca de dinheiro. A investigação identificou depósitos de até R$ 70 mil nas contas de Tota, que se diz arrependido. "No momento, eu não pensei em consequência, na gravidade que eu estava causando na minha vida. Depois, acordei para a vida e olhei o erro que fiz" Gabriel Tota LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO UOL PRIME *Reportagem de Adriano Wilkson A dor da mãe Os olhos de Terezinha Ferreira Barbosa se enchem quando lembra o que sentiu quando soube que o filho tinha sido cercado pela polícia, em abril passado. "Eu sempre ensinei aos meus filhos o caminho correto e não entendi por que o Gabriel tomou a decisão que tomou", diz a mãe, sentada na calçada em frente de casa em Santa Fé. VEJA O VÍDEO Não é assinante UOL? Conheça os benefícios Acesse à vontade todos os conteúdos da Folha digital e do UOL, incluindo UOL Prime, TAB e mais de 100 colunas, além R$ 20 todo mês para usar em cinema na Ingresso.com. Assine já!