Thais Bilenk, do UOL A chegada de Ricardo Lewandowski ao Ministério da Justiça é uma mudança e tanto no xadrez de Brasília.



O presidente Lula fez uma jogada ousada: trocou um ministro combativo, Flavio Dino, por um experiente e discreto juiz.



Fui apurar qual foi o cálculo e concluí que Lula queria alguém que falasse de igual pra igual com o Supremo Tribunal Federal. E sem passar por ministros com os quais sempre dialoga, a começar por Alexandre de Moraes.



Afinal, Lewandowski foi presidente do STF nos seus mais de quinze anos como ministro e já conhece o caminho na praça dos Três Poderes.



Mas a jogada, num outro plano, impôs um novo momento numa relação pra lá de antiga -- a de Lewandowski com Alexandre de Moraes. Eles se conhecem desde 1986, disputaram cargos entre si e dividiram o comando do Tribunal Superior Eleitoral no ano da eleição mais tensa da história recente do país, a de 2022.



Descobri que até o apartamento funcional um herdou do outro. E, embora publicamente não tenham qualquer atrito, reservadamente já foram algumas idas e vindas, nem sempre tão suaves assim. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME