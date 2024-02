UOL Prime Brasil x Argentina newsletter ARTE UOL Racismo e xenofobia: violência entre Brasil e Argentina explode no futebol Adriano Wilkson, do UOL Brasil e Argentina não se bicam no futebol há mais de um século. Mas essa rivalidade histórica, uma das mais acirradas do mundo, mudou. Uma nova onda de violência tem assustado torcedores e autoridades de ambos os lados. Para entender o que serviu como estopim para a agressividade que tomou conta da rivalidade nos últimos anos, eu fui a Buenos Aires e conversei com mais de 20 pessoas, entre brasileiros e argentinos. Poucos minutos após eu entrar em um grupo de WhatsApp de torcedores do River Plate e me apresentar como jornalista brasileiro, a figurinha de um chimpanzé apareceu na tela. Também ouvi relatos de argentinos que voltaram recentemente do Brasil chocados com a recepção violenta. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME ARTE UOL "Meu conselho: não apareça no Rio" Os argentinos dizem que os vizinhos pentacampeões não sabem lidar com a perda da hegemonia da seleção. Para os brasileiros, o racismo cresceu e nunca foi tão escancarado, e a intolerância seria uma reação. O repórter Adriano Wilkson conversou com pessoas dos dois lados. ASSISTA AQUI