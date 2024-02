UOL Prime - bullying - desktop Arte/UOL Carinha de anjo, trauma pra vida: bullying na infância cresce e preocupa escolas Adriana Negreiros, do UOL Quando soube que eu estava pesquisando sobre bullying infantil, minha colega da frente, mãe de uma criança de 2, quis saber: "Minha filha mordeu uma colega na escolinha. Foi bullying?"



Uma semana depois, após ler mais de uma dezena de artigos científicos e entrevistar especialistas, respondi: "É provável que sim". Ela disse que levaria o caso à terapia.



Para produzir esta matéria, entrevistei pais que contaram situações dramáticas envolvendo filhos pequenos. Uma mãe escutou a filha de 9 dizer que queria morrer depois de ouvir dos amigos que havia sido encontrada na lata do lixo.



Segundo pesquisadores, crianças são capazes, sim, de humilhar e machucar colegas da mesma idade -- e ignorar esse fato, afirmam, faz com que o bullying chegue mais forte à adolescência. Medo, desconforto e decepção Pesquisadores relatam relações com desequilíbrio de poder e intenção de maldade em crianças com entre 6 e 7 anos.