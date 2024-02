Enquanto produzíamos o primeiro episódio do documentário "Cidade Dominada", sobre um mega-assalto em Araçatuba (SP) ocorrido em 2021, uma voz chamou a atenção. Ela tinha sido detectada pela polícia e vinha dos radiocomunicadores dos assaltantes.



Tratava-se de um ex-militar do Exército que já era monitorado por estar associado a crimes de roubos a banco e a carros-fortes nos últimos anos. "Sargento" esteve à frente do roubo cinematográfico que parou a cidade -- e é ele quem abre o segundo episódio de "Cidade Dominada", lançado hoje pelo UOL.



Por meses, rodamos delegacias de São Paulo, Araçatuba, Ourinhos e Botucatu. Fomos recebidos também nos bancos nacionais de Perfis Genéticos e de Perfis Balísticos da Polícia Federal, em Brasília.



Lá, descobrimos que armamentos e munições extraviadas de órgãos de segurança pública tinham sido encontrados em diversas cenas de crime pelo país, incluindo homicídios e nos assaltos a banco conhecidos como "domínio de cidades".



Ao cruzar dados de DNA coletados e anexados ao banco, foi possível identificar quem eram os autores. Assim, chegamos aos nomes de quatro dos maiores ladrões de banco do país: "Sargento", "Gianecchini do Crime" e os irmãos gêmeos "Grandão" e "Irmão do Grandão".



Os quatro são reconhecidos no mundo do crime como "estrelas", por não se misturarem com traficantes, que eles julgam ser menos inteligentes. No documentário, o UOL reconstitui suas histórias e os acontecimentos que os levaram à prisão.



O episódio 2 do documentário "Cidade Dominada" está disponível em UOL Prime e no YouTube de UOL Prime.