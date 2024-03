O javali é o único animal que pode ser caçado legalmente no Brasil. O bicho destrói plantações, é agressivo e pode proliferar doenças. Mas a busca pelo suíno também envolve uma questão ainda mais complexa: o acesso a armas de fogo no país.



Desde outubro, entrevistei caçadores, veterinários e agentes ambientais para entender a história do javali. Até que encontrei um documento do Ibama em que mais de 100 mil brasileiros se cadastraram para caçar, mas jamais foram à caça. Isso significa que o destino e o uso do armamento é incerto -- e que elas estão por ali.



Segundo agentes do Ibama, há cadastros de caçadores em locais onde os agentes sequer identificaram javalis em vida livre, como no Amapá e Amazonas. E ainda mais: o Ibama afirma que o Exército foi alertado sobre as fraudes no cadastro, mas que nenhuma medida ou resposta foi dada para resolver a questão.



E, para entender a rotina de uma caçada de verdade, viajei até Campo Alegre de Goiás, em Goiás, uma cidade classificada como uma das mais atacadas pelo javali e que criou um batalhão de caçadores para parar o bicho. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME