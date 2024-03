UOL Prime Zolpidem UOL ARTE Convulsões e abstinência: como vício em zolpidem virou epidemia no Brasil Talyta Vespa, do UOL O Ministério da Saúde já considera o uso de remédios para dormir um problema de saúde pública. Médicos especialistas em sono se apavoram com o aumento exponencial de pacientes viciados especificamente em zolpidem. As vendas desse medicamento aumentaram 66% de 2018 a 2022.



Descobri o zolpidem durante a pandemia, quando meus pais começaram a usá-lo para dormir. Milagroso, diziam, era tomar e capotar.



Meu pai recebeu a receita do zolpidem de seu urologista quando, em uma consulta rotineira, reclamou de insônia. Minha mãe, que o acompanhava, relatou o mesmo problema e, mesmo sem ser paciente, ganhou uma receita também.



Um dia, ansiosa, pedi um zolpidem para dormir. O efeito foi rápido: me senti completamente relaxada até dormir como se o mundo não desabasse lá fora.



Comecei a tomar com certa frequência, pela brisa. Até que um dia, alucinei. Comecei a ver vultos entrando pelo meu quarto e vivi um pesadelo. Nunca mais tomei zolpidem e alertei meus pais para que evitassem o remédio.



Isso foi em 2021. Em 2022, comecei a ver alguns relatos nas redes sociais de pessoas que tiveram alucinações semelhantes ao fazer uso da droga, até me deparar com o nome do medicamento nos trend topics do X (antigo Twitter). LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME UOL ARTE Um país sob efeito A facilidade de se adquirir a receita e a popularização do zolpidem nas redes sociais ajudam a explicar o vício. O medicamento já é o segundo remédio controlado mais vendido no Brasil entre ansiolíticos, calmantes e anticonvulsivos, atrás apenas do rivotril. ASSISTA