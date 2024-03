Qual a diferença entre "conluio" e "acordo"? O conluio é um tipo de acordo, mas com duas peculiaridades: é secreto e prejudica alguém. Exemplo de acordo é o que os repórteres Thiago Herdy, Pedro Canário e Rafael Neves fizeram entre si para investigar o destino de bilhões de reais da Prefeitura de São Paulo gastos em obras emergenciais feitas sem licitação. Pelo acordo, Herdy e Canário examinariam dezenas de milhares de páginas de contratos da prefeitura com empresas privadas, escreveriam nomes, valores e datas em uma tabela - e tentariam encontrar um padrão. Neves faria a mesma coisa, mas separadamente. Eles foram proibidos pelo editor Graciliano Rocha de conversarem entre si. No final, comparando as duas tabelas, os resultados deveriam bater. Bateram. As duas planilhas mostraram um mesmo padrão: toda vez que uma empresa oferecia um pequeno desconto numa dessas obras emergenciais, as outras duas convidadas não davam desconto ou, se davam, era irrisório. A empresa que deu o desconto ganhava o contrato. Na obra seguinte, mudavam os nomes das empresas, mas o padrão se repetia: uma dava desconto, as outras não. Era um claro sinal de conluio. As empresas negam. Dizem que não conversaram entre si. Resta a alternativa da coincidência. Uma coincidência que se repetiu mais de 200 vezes em três anos e atingiu a maioria esmagadora dos contratos emergenciais da prefeitura. O melhor, porém, ainda estava por vir: a explicação dada pelo órgão responsável pelos contratos. Ouça. Vale a pena. Assine o podcast UOL Prime. Toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. É grátis. O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.