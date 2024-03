Eike Batista já foi o homem mais rico do país. Tinha uma fortuna de US$ 30 bilhões em 2012 e era incensado pelo mercado. Alguns anos depois, seu grupo empresarial entrou em crise, iniciada na petroleira OGX.



Eike passou a ser investigado pela Lava Jato e foi preso em 2017. Passou três meses na cadeia e foi condenado em quatro processos, somando 58 anos de prisão. Sua defesa recorre em todos eles.



O empresário topou conversar com o UOL, em uma entrevista confirmada em cima da hora, após mais de um ano de negociação. O encontro foi agendado no próprio dia, e eu só soube onde o encontraria duas horas antes do horário.



Eike falou por cerca de uma hora. Reclamou de estar em um limbo jurídico, disse que seu erro foi confiar nas pessoas e comparou seu caso com o das Americanas.



Revelou os setores que hoje o interessam na economia e se emocionou ao lembrar da família. Ao fim da conversa, perguntou o signo de todos os presentes. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME