O incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, completou cinco anos em fevereiro e, em meio a uma série de reportagens sobre o tema, surgiu a ideia de contarmos como foram as horas anteriores daqueles meninos que se tornaram vítimas fatais.



O debate veio a reboque do lançamento de "O Ninho: Futebol & Tragédia", minissérie documental sobre a tragédia, no Netflix. A produção, realizada pela "A Fábrica" a partir da ideia original do UOL, tem três episódios.



Fomos, então, atrás das diversas páginas de arquivos da investigação para ler depoimentos e outros documentos das autoridades que pudessem ajudar a montar esse quebra-cabeça. Horas de áudio de conversas com sobreviventes e familiares das vítimas.



O que conseguimos perceber foram jovens que se dividiam entre a ansiedade do reencontro e alguns que ainda tentavam criar novos laços. A expectativa para estar no Maracanã no dia seguinte, onde aconteceria um treino, e a organização de uma festa de aniversário surpresa também davam o tom.



A saudade de casa era algo em comum. Os relatos ainda pouco após escaparem das chamas davam conta que muitos dormiram tarde trocando mensagens por aplicativo com familiares ou amigos.



Por volta das 5h, o calor e a fumaça apareceram. As memórias daquele dia jamais seriam apagadas. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA DO UOL PRIME