Raras vezes um evento tão extraordinário quanto o ataque de 39 bandidos armados de fuzis, bombas e metralhadoras à cidade de Araçatuba no interior de São Paulo foi reconstituído com tanto primor. O repórter Luis Adorno voltou à cena do crime muitos meses depois daquela madrugada de agosto de 2021, entrevistou vítimas e seus familiares, policiais, moradores; conseguiu acesso ao inquérito sigiloso. Durante as semanas de investigação, descobriu dois fatos cruciais para explicar o que havia acontecido de fato em Araçatuba e que nunca tinham sido contados. Revelou que o mega-assalto, planejado para render algumas centenas de milhões de reais aos bandidos, havia dado prejuízo aos criminosos. Roubaram cerca de R$ 3 milhões e gastaram R$ 4 milhões na organização. Deu prejuízo porque os bandidos abortaram o roubo ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica no meio. Precisaram abortar. Por quê? Por causa da ação de um único atirador, policial aposentado, que, agindo sozinho, conseguiu "neutralizar" três bandidos com disparos de precisão. Dois morreram e um ficou ferido. Essa foi a segunda grande descoberta de Adorno. A entrevista com esse atirador, negociada durante meses, somou-se aos exames de balística e aos depoimentos das vítimas colhidos por Adorno para esclarecer de vez o que havia acontecido em Araçatuba. Mostrou também como os civis que morreram ou ficaram feridos foram atingidos por tiros da polícia.