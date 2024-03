De um lado, o clube de maior torcida do Brasil, ganhando quase todos os campeonatos que disputou, com grande entrada de recursos financeiros e prestes a inaugurar um novo e moderno centro de treinamento. De outro, dezenas de meninos entre 14 e 16 anos, vindos de algumas das vizinhanças mais pobres do país, vivendo juntos o sonho de chegarem às categorias profissionais e melhorarem as condições de vida não apenas deles como de toda a família. Separando os dois lados, um curto-circuito que, pelas condições inadequadas do alojamento, se transformou em incêndio trágico. O fogo matou dez desses adolescentes e jogou seus familiares na impossível situação de, em meio à busca de encontrar os responsáveis pela tragédia, negociar um valor financeiro pela perda irreparável dos filhos. É essa história, o incêndio do Ninho do Urubu, que os repórteres Adriano Wilkson e Leo Burlá contam neste episódio. Desde os primeiros momentos da cobertura, com os repórteres pulando muros para descobrir o que havia acontecido, até a longa e morosa batalha judicial que se arrasta desde então e que, até agora, não levou à responsabilização e punição de ninguém. Ouça já. Assine o podcast UOL Prime. Toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. É grátis. O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.