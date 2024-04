Desde que produzimos no UOL o podcast "Os Grampos de Robinho", em 2023, eu vinha tentando entrevistar os amigos do ex-jogador que estavam com ele naquela noite. Eram cinco amigos, que se juntaram a Robinho para praticar o que a Justiça da Itália considerou um estupro coletivo contra uma mulher de 23 anos. Eles nunca quiseram dar uma entrevista. Até que na semana passada, quatro dias depois de Robinho ser preso, um dos amigos resolveu falar. Trata-se do Clayton Florêncio dos Santos, o Claytinho, que me ligou pra contar a sua versão do caso.



Ele defendeu Robinho, disse que tudo foi feito com o consentimento da vítima e comentou sobre os áudios usados como prova pela Justiça:



"Participamos de uma orgia com a consciência de todo mundo", disse ele. O Ministério Público e nove juízes da Itália, em três instâncias, tiveram uma interpretação diferente. Assim como os outros brasileiros que estavam em Milão naquela noite, Clayton foi denunciado, mas o processo está suspenso porque eles nunca foram encontrados pela Itália. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA