A orientação era clara: contar em um texto relativamente curto o que acontece na Venezuela, com depoimentos. A editora do UOL Carla Jimenez queria mostrar aos brasileiros como vive aquela população que Lula ignorava toda vez que declarava apoio a seu aliado Nicolás Maduro.



Mas não foi possível contar essa história em poucos parágrafos. Na complexa situação cotidiana da Venezuela, há casos e situações absurdas, às vezes incompreensíveis fora daqui.



Por isso foi necessário ampliar e apostar em poucas mas relevantes histórias: uma ex-líder social chavista que sobrevive em Maracaibo, uma presa política acusada sem provas de ter colaborado numa tentativa de assassinato de Maduro, uma cientista política que não recebe água encanada em casa desde novembro passado, entre outras.



Faltou ainda mostrar mais deficiências na saúde, no mercado de trabalho, na nutrição, nas universidades, na economia e tanto mais.



A reportagem fez apenas um sobrevoo pela Venezuela pré-eleitoral. Recentemente, Lula mudou de opinião sobre o governo após a Venezuela rechaçar registro de Corina Yoris, substituta da candidata de oposição María Corina Machado.



Essa é a Venezuela que, apesar de tudo, está decidida, segundo as últimas sondagens, a sair às ruas e a votar no dia 28 de julho. Uma ex-chavista contou à reportagem que não importa qual candidato da oposição seja aprovado: ela o apoiará. Yelitza Linares - Colaboração para o UOL, de Caracas