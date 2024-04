Um batalhão de cantores sertanejos fakes é usado em um esquema de roubo de composições do gênero, mesmo antes de serem lançadas. São centenas de faixas roubadas e milhões de reais de prejuízo.



A história parece misturar faroeste musical com distopia tecnológica, mas é real e assombra compositores de Goiânia, de onde saem as músicas mais ouvidas do Brasil.



Fui atrás das vítimas para entender o golpe. A partir dos relatos de autores revoltados, investiguei e descobri uma rede de 209 perfis de sertanejos fakes, usados para publicar mais de 444 faixas roubadas.



As faixas são 'guias', versões preliminares que compositores tentam vender a cantores. Eles suspeitam haver infiltrados em grupos de compra e venda de músicas no WhatsApp.



As músicas roubadas tiveram mais de 28,3 milhões de reproduções no Spotify, o que pode render R$ 332 mil aos golpistas.



Quem as compôs perdem R$ 6,6 milhões em valor de venda s e outros possíveis milhões em direitos autorais. Sim, o sertanejo é um negócio milionário e, portanto, sujeito a golpes incríveis como esse.



LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME