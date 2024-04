Imagine uma mulher sentada na sua frente te dizendo que pensou em cortar os próprios seios fora? Na hora que ouvi isso, durante uma entrevista, engoli seco.



O que estava ouvindo era um relato sério de distorção de imagem e desejo de automutilação. A pessoa em questão, a dona de casa Joelita Nunes, me detalhava os sentimentos com os quais teve que lidar depois de uma cirurgia plástica frustrada.



Essa conversa aconteceu durante a apuração para a reportagem publicada hoje no UOL Prime, sobre o médico Herbert Gauss Júnior, alvo de dezenas de processos de indenização movidos, em sua maioria, por mulheres insatisfeitas com os resultados de operações plásticas.



Gauss ficou famoso por participar de programas populares e ter pacientes famosos --Hebe Camargo, Leandro, irmão de Leonardo, e Gretchen estão nessa lista.



O médico se orgulha de ter feito quase 80 mil cirurgias, mas enfrenta não só ações como condenações na Justiça. O repórter Rogério Gentile, que assina a reportagem comigo, analisou 55 processos envolvendo Gauss.



Ele foi condenado em 23 casos, 21 dos quais em última instância, sem ter mais como recorrer. O caso mais antigo que identificamos é de 1999.



Nós procuramos o médico e chegamos a marcar uma entrevista com ele. No dia, porém, seu advogado, Mário de Oliveira Filho, desmarcou, dizendo que Gauss não iria mais se pronunciar. Enviamos ainda 12 perguntas a ele, mas não houve resposta.



Além de Joelita, conversei com outras 14 mulheres que se dizem insatisfeitas, revoltadas e arrasadas, até hoje, com o formato que seus corpos tomaram após a operação --no geral, as reclamações envolvem operações nos seios e no abdômen.



Também reclamam de ter pago por um combo de cirurgias e sair do hospital sem alguma delas feita ou de não terem sido alertadas sobre os riscos das operações. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME