A vida de luxo e as intrigas do novo presidente do União Brasil Pedro Ladeira/Folhapress Vida de luxo e intrigas: a ascensão do novo presidente do União Brasil Andreza Matais e Eduardo Militão, do UOL Ele nunca teve mandato, nunca militou na política ou teve seu nome listado entre os advogados mais prestigiados do país. Mesmo assim, Antonio Rueda, 49, é hoje um dos homens mais poderosos da política brasileira e rico, muito rico.



Apenas 42 pessoas no Brasil tem uma McLaren zero na garagem. Rueda é um deles. Nos últimos dois meses, conversamos com políticos, empresários, advogados em São Paulo, Brasília e Pernambuco e levantamos dezenas de documentos para compreender a ascensão do novo presidente do União Brasil. Neste ano, Rueda, que nunca disputou uma eleição, tem quase R$ 1 bilhão de fundos partidário e eleitoral para distribuir.



É ele quem decidirá o que fazer com o dinheiro e quanto cada candidato do União Brasil receberá para a campanha eleitoral deste ano.



O caminho traçado por Rueda para chegar ao topo do partido político que só perde para PT e PL em verbas é marcado por traição ao "pai", relações com poderosos, intrigas e até a minuta de golpe.



Pedro Ladeira/Folhapress Patrimônio de R$ 23,5 milhões Rueda é dono de uma das 42 McLarens zero km do Brasil. O advogado também adquiriu, em quatro anos, dois Porsches, duas Mercedes, uma Land Rover, além de uma casa e dois terrenos em bairro nobre de Brasília.