Madonna fará a maior apresentação de sua carreira em Copacabana neste sábado. Se os 1,5 milhão de fãs previstos estão ansiosos a dois dias do show, imagine quem trabalhou em segredo por ele durante três anos.



Por trás da iniciativa está Luiz Oscar Niemeyer, o rei dos megashows no Brasil. Em seu escritório no Rio, entre um cartaz de Paul McCartney e outro de Roger Waters, ele me contou como fez o Brasil entrar no mapa das estrelas.



A negociação secreta com Madonna começou em um café no Leblon, em 2021, passou pela entrega de uma carta ao chefe da maior produtora do mundo em 2022 e só foi confirmada por email este ano. Depois veio uma produção frenética.



Durante quatro décadas, enquanto Madonna subia ao trono do pop, Niemeyer passou sufocos, aprendeu truques e fez contatos que tornaram possíveis eventos como este.



De um salto de Kurt Cobain pela janela a uma fuga de avião do Bon Jovi, de um choque entre Paul McCartney e o Plano Collor a outro entre Mick Jagger e a área VIP, as histórias que Niemeyer conta também são show. LEIA A REPORTAGEM NO UOL PRIME