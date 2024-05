O cantor mais ouvido do Brasil estaciona sua Lamborghini de R$ 4 milhões no seu novo empreendimento em São Paulo. Ele tem um encontro com o UOL.



Como o MC Ryan SP saiu da favela Zaki Narchi para levar seu funk ao topo, em um país dominado pelos sertanejos? Era o que eu queria saber quando me sentei com o 'Tubarão do funk' no Bololô Restaurante.



Talvez você o conheça do hit "Tubarão, te amo". Ryan abocanhou o amor dos jovens. "O super-herói para os menorzinhos da favela não é o Homem-Aranha, o Batman. Eles 'brisam' é no 'Tubarão'", ele diz.



Na conversa, o MC encarna este herói meio maluquinho e ostentador, que conta aos risos como gasta R$ 200 mil numa 'revoada' (ou festa, gíria que ele espalhou no pop brasileiro).



Ao mesmo tempo, conta como procurou o amigo Neymar para saber como lidar com a depressão. A vida não é só revoada. Ele sabe que interpreta um personagem.



No fundo do Bololô converso com a avó dele, Vera. Ela explica a vida real de Ryan. A saga mistura perrengues típicos de milhões de jovens brasileiros à criação de um ídolo que não sai dos ouvidos deles.