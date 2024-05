No auge das marchinhas ou - para a geração seguinte - no auge do axé, seria inimaginável que um canto de louvor a Deus liderasse as paradas de sucesso musicais em tempos de Carnaval no Brasil. Mas aconteceu, e o repórter Rodrigo Ortega, do UOL, noticiou. Ele nos conta como isso aconteceu no episódio desta semana do podcast UOL Prime.

"Eu sou teu pai", o hino cantado em primeira pessoa por Ele através da voz de Valesca Mayssa [é assim que os cantores gospel costumam explicar o que fazem] ficou em primeiro lugar no ranking de vídeos musicais mais assistidos no YouTube Brasil durante a última semana de fevereiro.

E não só lá. Segundo o Spotify, a maior plataforma de áudio do planeta, o Brasil é o país que mais consome playlists gospel no mundo. Jesus virou um grande negócio, inclusive musical. Tão importante que cantoras pop, como Ludmilla, ou sertanejas, como Ana Castela, passaram a incluir pelo menos um gospel no set list de seus shows, conta Ortega. É a soma de duas forças invisíveis: o sopro de Deus e a mão do mercado.

Chamado de maior país católico do mundo, o Brasil é cada vez mais evangélico. De menos de 10% da população em meados dos anos 90, os neopentecostais e seguidores de outras denominações evangélicas mais que dobraram seu peso na primeira década do século 21. Não será surpresa se novos dados do Censo revelarem que são um terço dos brasileiros - ou até mais entre os jovens.

Como o consumo de música é geracional, a ascensão evangélica está mudando a cultura musical do Brasil muito rapidamente. Produtores que antes se dedicavam a lançar hits funk, com apologia ao sexo e às drogas, se converteram para atender à demanda do que o repórter batizou de geração "Zesus": geração Z + Jesus. Olê-olê-olás abençoados vieram para ficar. Ouça já.

Assine o podcast UOL Prime. Toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. É grátis. O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.