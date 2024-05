À esta altura, você já deve ter ouvido falar da tal boiadeira Ana Castela. Ou escutado uma música dela.



Com apenas 20 anos, três de carreira recém-completados, a cantora natural de Sete Quedas (MS) é daqueles fenômenos tipicamente brasileiros -- surgem do nada, grudam no ouvido e ficam onipresentes em rádio, TV e streaming.



No meu caso, foi um choque vê-la com chapéu e bota, cantando e dançando uma música extremamente pop, que tocava tanto nos eventos grandiosos do sertanejo quanto em baladas LGBTQIA+ -- lugar onde o sertanejo não costuma fazer dançar. Era o hit "Pipoco".

Ela se tornou rapidamente uma artista que circula em vários nichos e públicos. É um raro caso de cantora ainda em desenvolvimento que já está no alto escalão. Tem o show mais procurado e disputa os cachês mais caros do sertanejo.



A reportagem teve acesso exclusivo a um dia importante de Ana Castela.



Em meados de abril, a cantora reuniu apenas amigos, artistas e família para a gravação de um novo DVD, dessa vez só de "modões", direto de seu rancho em Londrina (PR).



Entre cenas de bastidores, a gente ajuda você a entender mais a fundo quem é a garota mais ouvida do país.

