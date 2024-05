Os bastidores da guerra no Charlie Brown Jr. Arte UOL Dívida e documento falso: o que há por trás do legado milionário de Chorão Tiago Dias e Rodrigo Ortega, do UOL Há uma contradição no legado de Chorão. Onze anos após a morte do cantor, o Charlie Brown Jr continua sendo a banda de rock brasileira mais ouvida no país. Os direitos autorais dispararam, mesmo sem novas músicas. Publicamente, são dias de glória. Mas uma série de processos que correm na Justiça mostram que nos bastidores são dias de luta. A batalha conflagrada tem três lados: o filho, Alexandre; a viúva, Grazi; e os ex-integrantes do Charlie Brown Jr, Marcão e Castanho. Talvez você tenha a mesma dúvida que nos motivou nesta reportagem: como Chorão conseguiu deixar um legado tão popular e caótico ao mesmo tempo? Encontramos as cifras e as explicações dessa disputa em meio a milhares de páginas de ações judiciais e conversas com quem viveu os altos e baixos do Charlie Brown Jr. Na investigação, descobrimos uma dívida milionária deixada pelo cantor, um contrato secreto entre ele e os músicos e uma explosão de rendimento recente, que só faz esquentar a disputa dos herdeiros por esse legado. A paz parece longe de um lugar ao sol. LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO UOL PRIME PUBLICIDADE Arte UOL Cantor deixou dívida de R$ 3,2 milhões com a gravadora Pagamento consumiu todo o lucro das vendas de discos e do valor recolhido das plataformas de streaming, entre 2014 e 2022. ASSISTA