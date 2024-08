Arte UOL Lula favoreceu cidades de aliados com R$ 1,4 bilhão Andreza Matais e Julia Affonso, do UOL Em um país com 5.569 prefeituras, o presidente Lula tem atuado diretamente para favorecer seis cidades. Desde o início do governo, Diadema, Araraquara, Mauá e Hortolândia, em São Paulo, e Belford Roxo e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foram beneficiadas com R$ 1,4 bilhão do orçamento próprio dos ministérios. O dinheiro é liberado em processos que desrespeitam os ritos da administração pública e sem que as digitais do presidente fiquem registradas. Ao contrário das emendas parlamentares, não há lupa do Supremo sobre como os ministérios usam sua cota no orçamento. Após quatro meses de investigação, as repórteres Andreza Matais e Julia Affonso jogam luz sobre uma rede de favorecimento operada dentro do gabinete do presidente. A partir desta segunda-feira, o UOL te convida a acompanhar a série que irá mostrar como seis cidades conseguiram milhões de reais até mesmo sem apresentar pedido formal aos ministérios. Leia mais no UOL Prime PUBLICIDADE Arte UOL Prefeitos aliados têm privilégio no acesso a Lula Só Diadema e Araraquara já receberam mais dinheiro do orçamento próprio para exames e cirurgias do que 13 capitais brasileiras, entre elas Belo Horizonte, Porto Alegre e Maceió. ASSISTA