Divulgação As novelas que a Globo não mostra: formato faz sucesso no streaming Tiago Dias, do UOL Foi à base de terapia e com frio na barriga que a atriz Camila Pitanga deixou a Rede Globo em 2021. "Foi como se eu estivesse começando de novo aos 47 anos", ela me disse, sobre o momento em que encerrou os 25 anos de contrato de exclusividade com a emissora e entrou no mercado "freelancer". A partir de janeiro, o rosto conhecido da TV aberta em novelas de grande sucesso, como "Paraíso Tropical", promete fisgar novamente espectadores - agora no streaming.

Ela é a protagonista de "Beleza Fatal", primeira novela da plataforma Max. Pitanga volta às novelas em uma nova janela de exibição - e vai encarar como concorrente sua antiga casa, a tradicional TV Globo, com sua grande máquina de fazer novelas. A novela de João Emanuel Carneiro, "Mania de Você", que acabou de estrear, é a grande aposta da emissora que vê, ano após ano, sua poderosa audiência diminuir - mas que ainda garante uma abrangência que causa inveja a qualquer empresa internacional. A última das 9, "Renascer", atingiu 65 milhões de pessoas por semana, segundo a Globo. Em comparação, "Pedaço de Mim", a novelinha da Netflix que se tornou o maior sucesso brasileiro da plataforma, conquistou 5,8 milhões de assinantes mundo afora, em sua melhor semana. Nesta reportagem, eu conto os bastidores dessa migração e por que essa forma de contar história tão nossa pode garantir lucro para as maiores plataformas de streaming do mundo. Leia a reportagem no UOL Prime PUBLICIDADE Divulgação 'A gente gosta de um novelão. A gente é latino' Vem aí: além de "Beleza Fatal", com Camila Pitanga, os noveleiros terão o remake de "Dona Beja", com Grazi Massafera no papel que já foi de Maitê Proença, e uma nova versão de "Pai Herói", trama clássica de Janete Clair. ASSISTA