A mulher mais poderosa do futebol é brasileira. Rafaela Pimenta, 51, cuida das carreiras de grandes estrelas do mundo - entre elas Erling Haaland, do Manchester City - desde o início dos anos 2000.



Por três décadas, ela trabalhou nos bastidores, ao lado do polêmico superagente Mino Raiola, que sempre assumiu o papel midiático nas negociações.



Com a morte do empresário, em 2022, os holofotes se viraram para ela.



Naquele mesmo ano, Rafaela passou a trabalhar por conta própria e venceu dois importantes prêmios: o Globe Soccer Awards de Melhor Transferência do Ano e o Golden Boy de Melhor Agente de Jogadores Europeus.



E mesmo com o "boom" na imprensa e inúmeros pedidos de entrevista, Rafaela se mantém muito reservada e discreta.



No entanto, na conversa com a reportagem do UOL, a superagente não teve papas na língua.



Rafaela contou como é ser uma mulher latina no mercado da bola, relembrou casos de assédio sexual e explicou o seu dia a dia lidando com bilhões de reais em transferências.



