Uma reviravolta no início de setembro surpreendeu quem estava acompanhando a corrida pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, no ano que vem. O favorito deixou de ser Elmar Nascimento (União-BA), um dos principais aliados de Lira, e passou a ser o líder dos Republicanos, Hugo Motta, 35, deputado no quarto mandato e com raízes profundas na política paraibana. O cargo de presidente da Câmara dos Deputados é um dos mais importantes da República, com poderes para pautar um processo de impeachment, enterrar projetos prioritários para o governo federal e influenciar na execução do Orçamento. Mas quem é esse jovem deputado paraibano favorito a ocupar a cadeira? Com quem já fez alianças e que tipo de política ele faz? Fui para Patos (PB), cidade onde ele cresceu, para descobrir. Porta de entrada do sertão paraibano, a cidade é administrada por seu pai, Nabor Wanderley, que acaba de ser reeleito. As famílias de seu pai e de sua mãe são as duas mais importantes dinastias políticas da região.