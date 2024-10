Arte UOL 'Painel de dados' dá aos golpistas tudo de que precisam Quase todo mundo conhece alguém que foi vítima de golpe online. Geralmente, do outro lado da linha, tem alguém que sabe nome, idade, endereço da vítima e até parentes. Mas como isso é possível? A culpa são dos "painéis de dados", sites acessados via assinatura com dados vazados das mais diversas fontes. Segundo especialistas e delegados ouvidos pela reportagem, essas páginas têm facilitado a vida de golpistas online. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, golpes digitais e estelionato já superam roubos na rua desde 2021, e a diferença entre esses crimes só aumenta, pois roubar pela internet não oferece perigo e tem alta lucratividade. Tivemos acesso a um desses painéis para entender o que dá para saber sobre as pessoas e como golpistas escolhem suas vítimas e conseguem ser tão efetivos em contatos telefônicos. LEIA REPORTAGEM NO UOL PRIME ASSISTA AO VÍDEO PUBLICIDADE